Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

Le previsioni meteo a Mascalucia per Lunedì 19 Agosto prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni di intensità variabile.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2-3%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +24,6°C e i +28,4°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 62-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1009hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di precipitazioni. Le nuvole copriranno il cielo per circa il 97%, con piogge moderate e leggere. Le temperature si abbasseranno leggermente, con valori compresi tra i +24,9°C e i +29,8°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, mentre il vento soffierà da Est – Sud Est con raffiche fino a 17,5km/h. L’umidità aumenterà al 54-67%, con una pressione atmosferica costante sui 1009hPa.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nubi sparse con una copertura intorno al 6-45%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che si attesteranno tra i +22,5°C e i +23,6°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà stabile intorno al 66-74%. La pressione atmosferica sarà leggermente in aumento, raggiungendo i 1011hPa.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Mascalucia si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo sereno al mattino, piogge nel pomeriggio e nuvolosità in diminuzione verso sera. Le temperature si manterranno su valori estivi, con un’umidità che aumenterà durante le precipitazioni. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Mascalucia per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.4° perc. +23.7° prob. 26 % 6.7 O max 9.6 Ponente 72 % 1009 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +23° prob. 14 % 6.7 O max 10 Ponente 72 % 1008 hPa 7 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 9 % 1.8 OSO max 5.1 Libeccio 56 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +29.2° perc. +29.1° 0.15 mm 4.8 SE max 13.8 Scirocco 43 % 1009 hPa 13 cielo coperto +27.1° perc. +27.8° prob. 7 % 10.9 ESE max 14.8 Scirocco 54 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +25.4° perc. +25.5° 0.34 mm 13.7 ENE max 16.6 Grecale 60 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° prob. 18 % 3.3 ESE max 8.6 Scirocco 67 % 1010 hPa 22 poche nuvole +22.8° perc. +23° prob. 11 % 2.5 SSE max 6.5 Scirocco 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:43

