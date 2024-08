Previsioni Meteo Massarosa: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Massarosa indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 22-23°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est con velocità intorno ai 6-7km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con un leggero aumento della temperatura che raggiungerà i 30°C verso le ore 10:00. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a mantenere una sensazione di fresco.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve aumento dell’umidità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli attorno ai 25°C.

In generale, le previsioni del tempo per Massarosa per Giovedì 8 Agosto indicano una giornata piacevole e estiva, con temperature gradevoli e condizioni atmosferiche stabili.

Considerando le tendenze dei prossimi giorni, sembra che il bel tempo continuerà a dominare la situazione meteo a Massarosa, con temperature che si manterranno su valori estivi e una stabilità atmosferica che favorirà giornate soleggiate e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.1° perc. +23.7° Assenti 5 NE max 5 Grecale 87 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.2° perc. +22.8° Assenti 6.6 ENE max 7.1 Grecale 88 % 1013 hPa 7 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.4 SE max 5.1 Scirocco 70 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30.2° perc. +32.5° Assenti 8.6 SO max 7.2 Libeccio 57 % 1014 hPa 13 nubi sparse +30.9° perc. +33.7° prob. 13 % 12.7 SO max 10.3 Libeccio 56 % 1013 hPa 16 nubi sparse +29.5° perc. +32.6° prob. 27 % 10.2 OSO max 11.2 Libeccio 64 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.3° perc. +26.1° prob. 8 % 4 NO max 4.6 Maestrale 85 % 1013 hPa 22 poche nuvole +24.4° perc. +25.2° prob. 3 % 3.3 NE max 3.3 Grecale 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.