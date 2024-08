Previsioni Meteo Massarosa: tutti i dettagli per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Massarosa si prevedono condizioni meteo stabili e piacevoli. La giornata inizierà con cielo sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature intorno ai +25°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente verso le prime ore del mattino, con poche nubi sparse che caratterizzeranno il cielo.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e poche nuvole, con una temperatura che raggiungerà i +32°C nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve aumento dell’umidità.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la giornata. Durante la sera, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +25°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Massarosa, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno piuttosto stabili e piacevoli. Le precipitazioni rimarranno assenti e il vento sarà di lieve intensità, garantendo così una piacevole situazione meteo per godersi al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.7° perc. +25.1° Assenti 5.4 ENE max 6 Grecale 71 % 1011 hPa 4 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° Assenti 5.9 ENE max 6.9 Grecale 68 % 1011 hPa 7 nubi sparse +28.1° perc. +28.9° Assenti 3.4 ESE max 5.2 Scirocco 54 % 1012 hPa 10 poche nuvole +32.1° perc. +33° Assenti 8.5 SO max 6.4 Libeccio 43 % 1012 hPa 13 nubi sparse +32.4° perc. +33.9° Assenti 10.6 OSO max 8.8 Libeccio 45 % 1011 hPa 16 poche nuvole +30.9° perc. +32.6° prob. 4 % 8.4 OSO max 8.9 Libeccio 51 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° Assenti 0.8 NO max 4.2 Maestrale 73 % 1012 hPa 22 poche nuvole +24.7° perc. +25.2° Assenti 6.3 E max 7.2 Levante 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.