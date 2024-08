Previsioni Meteo Massarosa: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Massarosa si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili e soleggiate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le prime ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante l’intera giornata, con valori massimi che potranno superare i +35°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. Le prime ore del mattino vedranno un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C durante la mattinata, con un lieve aumento della velocità del vento proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge leggere con una probabilità del 40%, accompagnate da un calo delle temperature che si attesteranno intorno ai +32°C. Le precipitazioni potrebbero persistere anche nelle prime ore della sera, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Massarosa indicano una giornata con temperature elevate, presenza di nubi sparse e possibili piogge leggere nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +24.2° prob. 11 % 7.1 ENE max 7.6 Grecale 91 % 1007 hPa 4 nubi sparse +23° perc. +23.6° prob. 25 % 6.4 NE max 6.9 Grecale 86 % 1007 hPa 7 poche nuvole +27.6° perc. +29.4° prob. 12 % 5.4 ESE max 5.9 Scirocco 65 % 1007 hPa 10 nubi sparse +31.5° perc. +33.5° prob. 25 % 7.5 O max 6.7 Ponente 50 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +32.6° perc. +34.9° 0.12 mm 12.8 O max 12.3 Ponente 48 % 1006 hPa 16 cielo sereno +31.1° perc. +33.9° prob. 38 % 10.5 ONO max 13.8 Maestrale 55 % 1006 hPa 19 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 22 % 5.8 NO max 7.1 Maestrale 76 % 1008 hPa 22 cielo sereno +25.1° perc. +25.7° prob. 17 % 5.3 NE max 5.4 Grecale 77 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:36

