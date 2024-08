Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Giovedì 8 Agosto a Matera si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno, con un aumento della copertura nuvolosa a partire dal primo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con valori che potranno superare i +35°C nelle ore centrali. Nel primo pomeriggio sono attese nubi sparse, mentre dal primo pomeriggio in poi sono previste precipitazioni, inizialmente sotto forma di pioggia leggera che potrà intensificarsi nel corso della giornata, con possibili rovesci anche moderati.

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Matera indicano che la notte sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai +24°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento delle temperature, con cielo sempre sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che potranno superare i +30°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle prime ore, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con possibili precipitazioni sotto forma di pioggia leggera. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, ma si manterranno comunque elevate. Nel tardo pomeriggio e in serata le precipitazioni potranno intensificarsi, con piogge moderate e possibili rovesci. Le temperature si attesteranno intorno ai +24-25°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Matera indicano un’alternanza di condizioni meteo, con giornate caratterizzate da sole e caldo, alternate a giornate con possibili precipitazioni e temperature più miti. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per organizzare al meglio le proprie attività all’aperto e per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.1 NNO max 6.6 Maestrale 45 % 1012 hPa 3 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° Assenti 3.7 N max 4.4 Tramontana 50 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.7° perc. +27.6° Assenti 5.8 ONO max 7.2 Maestrale 44 % 1013 hPa 9 cielo sereno +33.1° perc. +32.1° Assenti 6.1 NO max 8.5 Maestrale 30 % 1012 hPa 12 cielo sereno +36.4° perc. +35.2° Assenti 10.3 NNE max 15.7 Grecale 23 % 1010 hPa 15 pioggia moderata +24.7° perc. +24.9° 1.46 mm 20.7 SSO max 32 Libeccio 61 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° prob. 66 % 21.1 O max 42.6 Ponente 62 % 1013 hPa 21 nubi sparse +24.2° perc. +24° Assenti 11.3 NO max 19.8 Maestrale 49 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 19:57

