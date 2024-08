Previsioni Meteo Meda: il bollettino per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Domenica 4 Agosto a Meda si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 52%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est.

Man mano che la mattinata avanza, il cielo si coprirà sempre di più, raggiungendo un’incidenza nuvolosa dell’85% alle 08:00. Le temperature saliranno fino a +25,9°C, con una percezione di calore di +26°C e una leggera brezza proveniente da Sud.

Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno all’88-91%. Le temperature massime saranno registrate intorno ai +30,7°C nel primo pomeriggio, con una percezione di calore di +30,9°C. Il vento soffierà prevalentemente da Sud con intensità variabile tra i 4,9km/h e i 6,9km/h.

Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 64-67%. Le temperature caleranno gradualmente fino a +22°C verso le 23:00, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona con intensità variabile tra 0.12mm e 0.88mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Meda indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature in aumento fino ai +30,7°C nel primo pomeriggio e possibilità di piogge leggere nel corso della serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello nel caso in cui le precipitazioni si intensifichino.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Meda

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.9° perc. +21.5° 0.61 mm 8.5 N max 14.3 Tramontana 93 % 1011 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +20.4° prob. 42 % 7.2 N max 8.7 Tramontana 86 % 1011 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +22.2° prob. 40 % 4 NNE max 5.6 Grecale 75 % 1012 hPa 9 cielo coperto +27.2° perc. +27.9° prob. 3 % 5 S max 3.5 Ostro 53 % 1012 hPa 12 cielo coperto +30.2° perc. +30.4° prob. 5 % 7.1 S max 4.7 Ostro 44 % 1011 hPa 15 nubi sparse +30.8° perc. +31.1° prob. 4 % 9.4 S max 6.7 Ostro 43 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27.5° perc. +28.8° prob. 8 % 5.4 SSE max 10.1 Scirocco 60 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +24.4° perc. +24.9° 0.33 mm 5 NE max 6.1 Grecale 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:44

