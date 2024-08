Previsioni Meteo Meda: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Meda si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattina, per poi diminuire gradualmente nel pomeriggio e cessare completamente in serata.

Durante la notte, si prevedono piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C. La copertura nuvolosa sarà del 1% e la velocità del vento sarà di circa 3,7km/h proveniente da Nord – Nord Est.

Nella mattina, le piogge leggere continueranno a interessare la zona con temperature che oscilleranno tra i +22°C e i +27°C. La probabilità di precipitazioni sarà in diminuzione rispetto alla notte, ma l’umidità resterà elevata intorno al 70%.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno e il cielo si schiarirà, con temperature che raggiungeranno i +30°C. La probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, ma l’umidità resterà ancora abbastanza alta intorno al 50%.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai +24°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma l’umidità sarà ancora presente intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Meda mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un progressivo attenuarsi delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +23.5° prob. 16 % 3.7 NNE max 5.2 Grecale 72 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.12 mm 4.5 NNE max 4.8 Grecale 83 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +21.7° perc. +22.1° 0.47 mm 1.9 NNE max 3.6 Grecale 84 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.51 mm 4.6 SSE max 6 Scirocco 69 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +28.7° perc. +30.4° 0.69 mm 1.6 S max 3.4 Ostro 59 % 1017 hPa 15 cielo sereno +30.3° perc. +30.8° prob. 12 % 2.1 ESE max 6 Scirocco 46 % 1015 hPa 18 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° prob. 9 % 0.9 NNO max 5.8 Maestrale 59 % 1015 hPa 21 nubi sparse +23.7° perc. +23.8° prob. 11 % 5.2 NNO max 9.7 Maestrale 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 20:11

