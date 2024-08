Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Meteo a Melfi per Lunedì 12 Agosto

Lunedì 12 Agosto a Melfi si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori che raggiungeranno punte massime nel pomeriggio.

Nella mattina di Lunedì 12 Agosto, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai +29°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno ulteriormente, con valori che potranno superare i +36°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità fino a 15,1km/h, mentre l’umidità sarà del 15% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

In serata, le condizioni meteo a Melfi rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Ovest con una velocità di 6,6km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente al 41%.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Melfi si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo ideali, con cielo sereno e temperature estive. Le previsioni del tempo indicano un clima caldo e asciutto, perfetto per godersi una giornata all’aperto. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Melfi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 4.1 OSO max 4 Libeccio 50 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 5.7 SO max 5.3 Libeccio 52 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.7° perc. +26.6° Assenti 3.6 OSO max 3.6 Libeccio 40 % 1015 hPa 9 cielo sereno +32.6° perc. +30.7° Assenti 9.1 NNE max 5.9 Grecale 23 % 1014 hPa 12 cielo sereno +36.1° perc. +33.8° Assenti 13 NNE max 8.8 Grecale 16 % 1012 hPa 15 cielo sereno +36.1° perc. +33.8° Assenti 21.2 NE max 15.1 Grecale 16 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.8° perc. +27° Assenti 3.4 ENE max 3.5 Grecale 32 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24.9° perc. +24.5° Assenti 7.1 SO max 6.6 Libeccio 41 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 19:56

