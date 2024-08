Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Melfi si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio ci aspettiamo un aumento delle nuvole che potrebbero portare a precipitazioni. La temperatura massima prevista sarà di 29,9°C con una percezione di calore leggermente inferiore a causa della brezza leggera che soffierà da Nord.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,6°C con una percezione di calore simile. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 5,3km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà una variazione significativa con un cielo che si coprirà completamente, portando a precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 29,9°C con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 15,6km/h.

Nella sera, le nuvole si diraderanno leggermente, ma potrebbero ancora esserci deboli precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 22,4°C con una percezione di calore simile. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 6,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Melfi indicano una giornata con un inizio soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio instabile con possibili precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge nel corso della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Melfi per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.3° perc. +19.4° prob. 5 % 5.4 SO max 5.2 Libeccio 83 % 1011 hPa 3 cielo sereno +18.6° perc. +18.7° Assenti 6.4 SO max 6 Libeccio 82 % 1010 hPa 6 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° Assenti 5.3 OSO max 5.7 Libeccio 66 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.2° perc. +27.3° Assenti 9.2 NNO max 10.4 Maestrale 45 % 1011 hPa 12 poche nuvole +29.9° perc. +29.2° Assenti 15.6 N max 14.9 Tramontana 37 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +26.8° perc. +27.4° 0.16 mm 14.4 N max 16.1 Tramontana 52 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +23.8° perc. +24° 0.23 mm 10.1 N max 16.5 Tramontana 67 % 1012 hPa 21 poche nuvole +21.4° perc. +21.6° prob. 22 % 5.6 NO max 9.1 Maestrale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:43

