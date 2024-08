Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Melfi per Mercoledì 28 Agosto mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della giornata, portando a condizioni di cielo coperto nel pomeriggio e nella serata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +20,2°C e i +32,9°C, garantendo una sensazione di caldo costante.

Durante la mattina, la presenza di nubi sparse favorirà un inizio di giornata piacevole, con temperature che raggiungeranno i +28,7°C verso le ore 09:00. Il vento soffierà da Nord con una velocità di circa 10,3km/h, garantendo una leggera brezza che contribuirà a mitigare il calore.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con la comparsa di piogge leggere e moderate a partire dalle ore 15:00. Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti, con valori che raggiungeranno i 5.78mm alle 17:00. Le temperature subiranno un calo significativo, arrivando a +21,5°C durante le ore più piovose.

In serata, le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto con possibilità di pioviggini leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +21,2°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi intorno al 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Melfi indicano una giornata instabile, con precipitazioni che influenzeranno il clima nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a fronteggiare piogge anche abbondanti. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Melfi per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° prob. 42 % 5.1 SO max 5.7 Libeccio 71 % 1016 hPa 3 poche nuvole +19.7° perc. +19.6° Assenti 4.9 SO max 4.8 Libeccio 73 % 1015 hPa 6 poche nuvole +22.6° perc. +22.6° Assenti 3.3 ONO max 6.2 Maestrale 61 % 1016 hPa 9 nubi sparse +28.7° perc. +28.2° Assenti 10.3 N max 6.8 Tramontana 39 % 1016 hPa 12 nubi sparse +32.6° perc. +31° Assenti 16.2 NNE max 15 Grecale 26 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +27.9° perc. +27.9° 0.36 mm 5 NNE max 20.2 Grecale 45 % 1014 hPa 18 pioggia moderata +20.3° perc. +20.6° 3.7 mm 12.7 SO max 19.7 Libeccio 83 % 1018 hPa 21 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 40 % 6.1 SO max 6 Libeccio 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.