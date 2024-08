Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Melfi si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. Le temperature oscilleranno tra i +22,1°C e i +35,2°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 25%-65%.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i +35,2°C verso le ore 11. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 14,6km/h. L’umidità sarà del 23%.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +30,5°C con un’umidità del 39%. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 15,1km/h.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole e tornerà sereno con una temperatura che si abbasserà fino ai +22,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 8,7km/h e un’umidità del 65%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Melfi indicano una giornata con un inizio soleggiato, seguito da precipitazioni leggere nel pomeriggio e un ritorno al sereno in serata. Le temperature rimarranno elevate durante la giornata, con un’umidità che varierà da moderata a elevata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni climatiche previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Melfi

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +22.7° Assenti 6.6 SO max 5.9 Libeccio 41 % 1012 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +21.8° Assenti 7.4 SO max 6.7 Libeccio 45 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.2° perc. +26.9° Assenti 3.9 SO max 3.6 Libeccio 37 % 1012 hPa 9 cielo sereno +33.2° perc. +31.8° Assenti 8.9 NE max 6.6 Grecale 27 % 1012 hPa 12 poche nuvole +34.4° perc. +33° Assenti 15.8 NE max 14.4 Grecale 25 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +30.5° perc. +30.1° 0.34 mm 11.3 NNO max 15.1 Maestrale 39 % 1012 hPa 18 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° prob. 45 % 8.3 SSO max 9.9 Libeccio 58 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 9.6 SO max 8.7 Libeccio 64 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:03

