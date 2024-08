Previsioni Meteo Mercato San Severino: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Mercato San Severino si prevedono condizioni meteo variabili. Durante la giornata, ci saranno alternanze tra cielo coperto e nubi sparse, con la possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 34°C nel primo pomeriggio.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 46% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 33°C verso le ore 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura che varierà tra il 50% e il 100%. Le temperature massime saranno intorno ai 34°C, con la possibilità di brezze leggere provenienti dal Sud.

In serata, la situazione meteorologica si complicherà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà ancora presente, con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Mercato San Severino indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, temperature elevate e la possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.2° perc. +28.3° Assenti 1.5 ESE max 2.2 Scirocco 59 % 1014 hPa 3 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.9 E max 3.8 Levante 61 % 1013 hPa 6 nubi sparse +28.1° perc. +29.1° Assenti 2.3 SSO max 2.8 Libeccio 56 % 1014 hPa 9 nubi sparse +32.7° perc. +33.3° Assenti 7.6 SO max 7.8 Libeccio 40 % 1014 hPa 12 cielo coperto +34° perc. +35° Assenti 13.2 SSO max 12.8 Libeccio 38 % 1013 hPa 15 nubi sparse +33.3° perc. +33.8° prob. 5 % 10.5 SSO max 12.2 Libeccio 38 % 1011 hPa 18 nubi sparse +28.2° perc. +30.3° prob. 24 % 6.3 SSE max 7.4 Scirocco 64 % 1012 hPa 21 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 11 % 4.1 SSE max 5.9 Scirocco 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:52

