Previsioni Meteo Mercato San Severino: tutti i dettagli per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Mercato San Severino indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 33°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio è prevista una leggera pioggia, con una copertura nuvolosa intorno al 6-8% e temperature che si attesteranno intorno ai 30°C.

Durante la sera, le nubi sparse tenderanno ad aumentare, con una copertura nuvolosa che potrebbe arrivare fino al 48%. Le temperature si manterranno intorno ai 27°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da direzioni variabili.

In generale, la giornata di Venerdì 23 Agosto a Mercato San Severino si preannuncia abbastanza calda, con un’umidità che oscillerà tra il 40% e il 66% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1014-1016hPa.

Guardando alle previsioni dei prossimi giorni, possiamo notare che Sabato potrebbe essere caratterizzato da condizioni meteorologiche simili, con temperature che si manterranno elevate e possibili nubi sparse nel corso della giornata. Domenica, invece, potrebbe portare un aumento della copertura nuvolosa e una leggera diminuzione delle temperature, con possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio.

In conclusione, Venerdì 23 Agosto a Mercato San Severino si prospetta come una giornata calda e prevalentemente soleggiata, con la possibilità di qualche pioggia nel tardo pomeriggio. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo dei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.3° perc. +25.7° Assenti 2 SE max 2.9 Scirocco 72 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.6° perc. +25° Assenti 1.5 NE max 2.1 Grecale 75 % 1014 hPa 6 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 1.7 NE max 2.7 Grecale 65 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.1° perc. +33° Assenti 6.2 SO max 5.9 Libeccio 43 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33.1° perc. +34.4° Assenti 11.3 SSO max 11.1 Libeccio 42 % 1014 hPa 15 cielo sereno +32.4° perc. +34.3° Assenti 10.4 SSO max 9 Libeccio 47 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +28.2° perc. +30° 0.17 mm 0.4 E max 6.9 Levante 62 % 1015 hPa 21 nubi sparse +27.4° perc. +28.8° Assenti 0.6 SSO max 3.7 Libeccio 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.