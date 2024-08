Previsioni Meteo Mesagne: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Giovedì 8 Agosto a Mesagne si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore del mattino saranno all’insegna di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 26-27°C. Durante la mattina, il sole continuerà a splendere senza nuvole all’orizzonte, con un graduale aumento delle temperature che raggiungeranno i 34-35°C nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e limpido, con temperature massime che potranno superare i 35°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 35-40%. Nel tardo pomeriggio, potrebbero comparire alcune nuvole sparse, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche generali.

In serata, il cielo si coprirà parzialmente, con un aumento della copertura nuvolosa che potrà raggiungere il 98%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, attorno ai 27-28°C, mentre il vento proveniente da nord sarà più sostenuto, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Mesagne indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo per lo più sereno. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla possibile copertura nuvolosa nel corso della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili e poche variazioni nelle condizioni meteorologiche complessive.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.7 N max 8.6 Tramontana 64 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.6° perc. +26° Assenti 8.6 N max 10.2 Tramontana 68 % 1011 hPa 7 cielo sereno +30.6° perc. +31° Assenti 10.3 NNO max 12.3 Maestrale 44 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34.1° perc. +34.4° Assenti 20.4 N max 18.9 Tramontana 35 % 1011 hPa 13 cielo sereno +33.2° perc. +33.8° Assenti 24.4 N max 23 Tramontana 39 % 1011 hPa 16 poche nuvole +30.6° perc. +31.4° Assenti 22.1 O max 22 Ponente 47 % 1011 hPa 19 cielo coperto +28.1° perc. +29° prob. 7 % 21.4 NO max 36 Maestrale 54 % 1012 hPa 22 cielo coperto +27.2° perc. +29° Assenti 18 NNO max 33.9 Maestrale 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 19:52

