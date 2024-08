Previsioni Meteo Mesagne: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne indicano una settimana calda e soleggiata. Le temperature aumenteranno nei primi giorni, con una piacevole brezza che renderà il clima estivo più gradevole. Il cielo sarà sereno senza precipitazioni, ideale per trascorrere le giornate di metà agosto all’aperto.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità fino a 19,3km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento: +28,8°C con una brezza proveniente da Nord a 18km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con temperature che raggiungeranno i +34,5°C e una brezza da Nord – Nord Est a 14,5km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai +26,8°C con una leggera brezza proveniente da Nord Est a 4,2km/h.

Martedì 13 Agosto

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +26,4°C e una brezza leggera da Ovest a 5,3km/h.

Mattina: La mattinata proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +33,9°C con una brezza da Nord – Nord Est a 7,7km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con temperature che arriveranno a +36°C e una brezza leggera da Nord Est a 9,3km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai +27,4°C con una brezza vivace proveniente da Nord a 24km/h.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C e una brezza vivace da Nord – Nord Ovest a 22,2km/h.

Mattina: La mattinata inizierà con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +32,4°C con una brezza da Nord – Nord Est a 11,4km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con temperature che arriveranno a +36°C e una brezza da Nord – Nord Est a 15,9km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai +27,3°C con una brezza da Nord a 11,7km/h.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +26,9°C e una brezza vivace da Nord – Nord Ovest a 20,4km/h.

Mattina: La mattinata proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +32,6°C con una brezza vivace da Nord a 21,4km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con temperature che arriveranno a +33,8°C e una brezza vivace da Nord a 21,5km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai +27,4°C con una brezza vivace proveniente da Nord a 24,6km/h.

