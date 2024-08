Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Messina indicano giornate soleggiate e temperature piacevoli. Martedì e Mercoledì saranno caratterizzati da temperature elevate durante il giorno, ma con una leggera brezza che renderà il clima più confortevole. Anche Giovedì si manterrà stabile, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni saranno ottimali per godersi le giornate estive in città.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 5,8km/h. L’umidità si attesterà al 75% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 avremo +28,1°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 5,9km/h. L’umidità sarà del 64%.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +31°C alle 12:00. Il vento sarà leggero da Nord a una velocità di 4,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 53%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 18:00 avremo +27°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est a 3,2km/h. L’umidità salirà al 70% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,8°C e una brezza leggera da Nord a 6km/h. L’umidità si attesterà al 73% con una pressione di 1012hPa.

Mattina: La mattinata sarà all’insegna del sereno con temperature in aumento. Alle 08:00 avremo +29,8°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 10,4km/h. L’umidità sarà del 57%.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con +31,2°C alle 13:00. Il vento sarà leggero da Nord a una velocità di 9,3km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 20:00 avremo +26,2°C con una brezza leggera da Nord a 8,1km/h. L’umidità salirà al 76%.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,8°C e una brezza leggera da Nord a 7,6km/h. L’umidità si attesterà al 75% con una pressione di 1011hPa.

Mattina: La mattinata sarà all’insegna del sereno con temperature in aumento. Alle 08:00 avremo +29,8°C con una brezza leggera da Nord a 9,4km/h. L’umidità sarà del 57%.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con +31,2°C alle 13:00. Il vento sarà leggero da Nord a una velocità di 8,6km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 20:00 avremo +26,1°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 7,5km/h. L’umidità salirà al 76%.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26°C e una brezza leggera da Nord a 8,2km/h. L’umidità si attesterà al 75% con una pressione di 1013hPa.

Mattina: La mattinata sarà all’insegna del sereno con temperature in aumento. Alle 08:00 avremo +29,9°C con una brezza leggera da Nord a 10,4km/h. L’umidità sarà del 58%.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con +31,2°C alle 13:00. Il vento sarà leggero da Nord a una velocità di 8,6km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 20:00 avremo +26,1°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 7,5km/h. L’umidità salirà al 76%.

