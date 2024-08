Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Milano per Lunedì 26 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una probabilità di pioggia bassissima, intorno al 1-2%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai +22°C fino a salire gradualmente fino a +31°C nel primo pomeriggio.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. Le temperature massime saranno raggiunte intorno alle 15:00 con valori intorno ai +32°C, mentre la percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, attestandosi intorno ai +31°C.

Nel corso della sera, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +26°C.

Le condizioni meteo notturne vedranno un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere che potrebbero interessare la città di Milano. Le temperature si manterranno comunque miti, con valori intorno ai +24°C.

In base alla situazione attuale, sembra che le condizioni meteo a Milano per i prossimi giorni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno elevate e con possibilità di piogge isolate nel corso della settimana. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.9° perc. +24.2° 0.22 mm 1.1 E max 5.4 Levante 71 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +21.6° perc. +22° 0.34 mm 4 N max 8.3 Tramontana 83 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.89 mm 2.8 NNE max 5.7 Grecale 89 % 1015 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +28.4° prob. 65 % 1.5 NE max 7.6 Grecale 57 % 1015 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +31.3° prob. 57 % 8.3 SE max 10.2 Scirocco 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +31.7° prob. 9 % 6.8 SSE max 7.6 Scirocco 37 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.3° perc. +28.9° prob. 15 % 6.6 O max 7.3 Ponente 51 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.19 mm 4.4 NNE max 8.2 Grecale 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 20:07

