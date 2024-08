Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Milano si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse, ma nel corso della giornata il cielo si libererà completamente, regalando un’abbondante dose di sole ai milanesi.

Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima raggiungerà i 30,9°C nel primo pomeriggio, con una sensazione termica che potrà superare i 32°C. La minima notturna si attesterà intorno ai 20,8°C, garantendo una notte piuttosto mite.

Durante la mattina e il pomeriggio, il vento soffierà con intensità variabile da leggera a moderata, provenendo prevalentemente da est e sud-est. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 10,2km/h.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 50%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1007hPa.

In conclusione, Sabato 3 Agosto a Milano si prospetta una giornata estiva con condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature gradevoli e il cielo sereno renderanno la giornata perfetta per godersi la città e le sue bellezze. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Milano per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.5° perc. +22° 1.26 mm 9.2 ENE max 22.1 Grecale 88 % 1007 hPa 3 cielo coperto +20.9° perc. +21.5° prob. 74 % 6.9 NE max 19 Grecale 95 % 1007 hPa 6 nubi sparse +22.3° perc. +22.7° prob. 61 % 1.9 NNE max 4.1 Grecale 81 % 1008 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +28.6° prob. 8 % 6.3 SE max 5.7 Scirocco 59 % 1009 hPa 12 cielo sereno +30.2° perc. +31.6° prob. 3 % 8.7 SE max 6.2 Scirocco 51 % 1008 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +32.3° prob. 4 % 10.2 SE max 7 Scirocco 50 % 1007 hPa 18 cielo sereno +27.9° perc. +29.7° prob. 10 % 5.4 SE max 8.8 Scirocco 64 % 1007 hPa 21 nubi sparse +25.3° perc. +25.8° prob. 39 % 6.2 E max 7.5 Levante 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.