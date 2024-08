Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Nel corso del fine settimana a Milazzo, le condizioni meteo si presentano stabili e piacevoli. Si prevedono cieli sereni e temperature gradevoli, senza precipitazioni significative. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da giornate soleggiate, ideali per attività all’aperto. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche moderate. Resta comunque consigliabile monitorare le previsioni per eventuali aggiornamenti.

Venerdì 30 Agosto

Nel corso della notte a Milazzo, cielo sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,7°C, con una percezione di +26,1°C. Il vento soffierà a 6,3km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 6km/h. L’intensità del vento sarà di una brezza leggera. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +26,2°C con una percezione di +26,7°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 10,3km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 10,5km/h. Si registreranno 0.12mm di precipitazioni, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno ulteriormente, toccando i +27,6°C con una percezione di +29,8°C. Il vento soffierà a 11,3km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 11,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +26°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà di 8,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,3km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 31 Agosto

Durante la notte a Milazzo, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,9°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento soffierà a 6,7km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 8,4km/h. L’intensità del vento sarà di una brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 74% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +26,5°C con una percezione di +26,5°C. Il vento sarà di 6km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 6,9km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature aumenteranno, toccando i +27,9°C con una percezione di +30,1°C. Il vento soffierà a 12,6km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 13,5km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,7°C, con una percezione di +26,7°C. Il vento sarà di 8,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 11,9km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Domenica 1 Settembre

Durante la notte a Milazzo, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,3°C, con una percezione di +26,3°C. Il vento soffierà a 8,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 10,2km/h. L’intensità del vento sarà di una brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,3°C, con una percezione di +26,3°C. Il vento sarà di 7,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 8,9km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +28,2°C con una percezione di +29,8°C. Il vento soffierà a 13,4km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 14,7km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 61% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa all’82%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con una percezione di +29,7°C. Il vento sarà di 5,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 5,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, il fine settimana a Milazzo si prospetta all’insegna di condizioni meteo stabili e piacevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Sia Sabato che Domenica si prevedono giornate soleggiate e senza precipitazioni significative, ideali per godersi le attività all’aperto. Resta comunque consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti.

