Previsioni Meteo Milazzo: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 Agosto a Milazzo si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 28-29°C durante il giorno e una leggera diminuzione durante la sera.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i 27°C e i 28°C, accompagnata da una brezza leggera proveniente dal Nord. L’umidità si attesterà intorno al 70-73% con una pressione atmosferica di 1012-1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 28-29°C. La brezza leggera proveniente dal Nord contribuirà a mantenere il clima piacevole nonostante il caldo. L’umidità si manterrà intorno al 64-73% con una pressione atmosferica stabile.

In serata, è prevista una leggera copertura nuvolosa con la possibilità di qualche pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C con una leggera diminuzione durante la notte. Il vento proveniente dal Nord – Nord Est sarà ancora presente, con raffiche leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Milazzo indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni atmosferiche dovrebbero rimanere stabili anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di adattarsi di conseguenza per godere al meglio delle attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.2° perc. +29.4° Assenti 1 ESE max 4 Scirocco 72 % 1011 hPa 4 cielo sereno +27.1° perc. +29.2° Assenti 0.9 NNE max 5 Grecale 72 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.6° perc. +29.9° Assenti 3.7 N max 4.6 Tramontana 69 % 1012 hPa 10 cielo sereno +27.5° perc. +30.1° Assenti 12.6 N max 11.2 Tramontana 73 % 1013 hPa 13 cielo sereno +28.5° perc. +31.2° prob. 8 % 12.3 N max 11.3 Tramontana 67 % 1012 hPa 16 poche nuvole +28.8° perc. +31.4° prob. 16 % 7.3 NNE max 6.7 Grecale 65 % 1012 hPa 19 poche nuvole +28.4° perc. +32° prob. 16 % 5 NNE max 7.2 Grecale 73 % 1013 hPa 22 cielo sereno +27.8° perc. +30.2° prob. 5 % 4.6 O max 5.9 Ponente 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 19:59

