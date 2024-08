Previsioni Meteo Mirandola: tutti i dettagli per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Mirandola per Lunedì 5 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%, mentre nel pomeriggio e sera si avrà un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 22°C.

Durante la mattina, la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 29,4°C verso le 09:00. Nel pomeriggio, si registrerà il picco massimo di calore con 34,4°C intorno alle 15:00. Nel tardo pomeriggio e sera, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque elevate, intorno ai 29,6°C alle 18:00 e ai 24,6°C alle 21:00.

I venti soffieranno prevalentemente da Est e Nord-Est con intensità variabile da 5km/h a 21,3km/h. L’umidità relativa si manterrà intorno al 30-60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010hPa.

In conclusione, Lunedì 5 Agosto a Mirandola si prevede una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e cielo per lo più sereno. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.9° perc. +22.9° Assenti 9 E max 10.5 Levante 62 % 1011 hPa 3 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 7.3 ENE max 7.6 Grecale 60 % 1011 hPa 6 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° Assenti 5 ESE max 6.7 Scirocco 54 % 1012 hPa 9 cielo coperto +29.4° perc. +29.1° Assenti 8.4 E max 8.5 Levante 40 % 1011 hPa 12 nubi sparse +33.4° perc. +32.8° Assenti 7.3 NE max 6.4 Grecale 32 % 1010 hPa 15 nubi sparse +34.4° perc. +33.8° Assenti 11.1 N max 9.8 Tramontana 30 % 1008 hPa 18 nubi sparse +29.6° perc. +30° Assenti 12.9 ENE max 21.3 Grecale 46 % 1008 hPa 21 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° Assenti 10.7 ESE max 18.3 Scirocco 49 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:32

