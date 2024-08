Previsioni Meteo Mirandola: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Mirandola per Venerdì 16 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con possibili piogge leggere nel pomeriggio e in serata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai +22°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, attestandosi intorno ai +23°C.

Nel corso della mattina, la nuvolosità si manterrà alta con un lieve calo della copertura nuvolosa, mentre le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +31°C nel tardo mattino. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori intorno ai +32°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con possibilità di piogge leggere. Le temperature massime saranno di circa +34°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +35°C. La probabilità di precipitazioni sarà maggiore durante le prime ore del pomeriggio, con intensità piogge che si manterranno intorno ai 0.2mm.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con cielo coperto e possibili piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una percezione di fresco che potrà scendere fino ai +24°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Mirandola indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e possibili piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime raggiungeranno i +34°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino ai +35°C. È consigliabile prestare attenzione alle possibili precipitazioni e mantenere un’adeguata idratazione durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.7° perc. +22.9° prob. 13 % 8 ONO max 8.6 Maestrale 74 % 1015 hPa 3 cielo coperto +22.1° perc. +22.4° Assenti 7.7 O max 8.1 Ponente 77 % 1015 hPa 6 cielo coperto +23.7° perc. +24° prob. 7 % 10 O max 15.6 Ponente 73 % 1015 hPa 9 cielo coperto +29.4° perc. +30.5° prob. 11 % 11.4 NO max 11.8 Maestrale 52 % 1015 hPa 12 cielo coperto +33.3° perc. +34.2° prob. 6 % 10.6 ONO max 9.8 Maestrale 40 % 1014 hPa 15 cielo coperto +33.9° perc. +34.3° prob. 5 % 14.6 NO max 13.3 Maestrale 36 % 1012 hPa 18 nubi sparse +24.1° perc. +24.5° prob. 39 % 18.1 SSE max 30.9 Scirocco 76 % 1013 hPa 21 cielo coperto +23.6° perc. +24° prob. 23 % 4.3 SO max 5.1 Libeccio 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:16

