Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 Agosto a Misilmeri si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni moderate. Le temperature oscilleranno tra i +25°C e i +32°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-80%.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con un’umidità del 70%. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 3km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste precipitazioni moderate con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature massime saranno di +32°C, con un’umidità del 60%. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 14km/h.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, tornando a essere sereno. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con un’umidità del 74%. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 5,7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Misilmeri indicano una giornata con condizioni variabili, caratterizzata da cielo sereno al mattino, precipitazioni moderate nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature rimarranno elevate, con un’umidità che varierà tra il 60% e l’80%. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di adattarsi di conseguenza.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25° perc. +25.6° prob. 6 % 2.4 E max 2.6 Levante 80 % 1012 hPa 4 nubi sparse +24.2° perc. +24.9° prob. 3 % 1.5 SSE max 2.7 Scirocco 83 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +30.8° Assenti 4.8 NE max 4 Grecale 64 % 1013 hPa 10 cielo sereno +32° perc. +34.9° prob. 3 % 10.8 NNE max 8.6 Grecale 52 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +30.8° perc. +34.4° 0.56 mm 14 NNE max 10.8 Grecale 60 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +29.9° perc. +32.5° 0.12 mm 9.4 NE max 8 Grecale 59 % 1012 hPa 19 cielo sereno +26.8° perc. +28.8° prob. 10 % 5.7 NE max 6.8 Grecale 74 % 1013 hPa 22 cielo sereno +25.9° perc. +26.6° prob. 13 % 2.4 SSE max 3.6 Scirocco 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:06

