Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per il weekend 9 – 11 Agosto

Le previsioni meteo per Misilmeri indicano un fine settimana con cieli sereni e temperature elevate. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a mitigare leggermente il caldo. L’umidità varierà tra il 37% e il 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1016-1017hPa. Si consiglia di proteggersi dal sole e di rimanere idratati per affrontare al meglio le condizioni climatiche previste.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Misilmeri, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,1°C e una leggera brezza di 3,2km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si attesterà al 73% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con un cielo sereno, temperature in aumento fino a raggiungere i +33,7°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est sarà di 10km/h. L’umidità diminuirà al 37% con una pressione atmosferica costante a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +32,7°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est sarà di 11km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 40%.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature più miti, attorno ai +26,2°C. La brezza leggera proveniente da Est – Sud Est sarà di 4,3km/h. L’umidità si attesterà al 64% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte a Misilmeri, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,6°C e una brezza leggera proveniente da Nord Est di 4,2km/h. L’umidità sarà al 65% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +34,4°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da Nord Est sarà di 10,7km/h. L’umidità si attesterà al 36% con una pressione atmosferica costante a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +32,2°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est sarà di 12,1km/h. L’umidità aumenterà al 49%.

Sera

La serata inizierà con un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 93% e temperature intorno ai +27,3°C. La brezza leggera proveniente da Est sarà di 5,3km/h. L’umidità salirà al 70% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte a Misilmeri, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di +26,1°C e una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est di 5,5km/h. L’umidità sarà al 70% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +34,1°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est sarà di 8,6km/h. L’umidità si attesterà al 40% con una pressione atmosferica costante a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +33,5°C. La brezza proveniente da Nord – Nord Est sarà di 11,8km/h. L’umidità aumenterà al 42%.

Sera

La serata si concluderà con un cielo sereno e temperature intorno ai +26,7°C. La brezza di vento proveniente da Sud Est sarà di 4,6km/h. L’umidità si attesterà al 56% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Misilmeri, si prevede un weekend caratterizzato da cieli sereni e temperature elevate, ideali per godersi giornate all’aria aperta. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le alte temperature previste.

