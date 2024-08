Previsioni Meteo Misterbianco: il bollettino per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misterbianco indicano una settimana all’insegna del bel tempo. Temperature elevate caratterizzeranno i giorni a venire, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Martedì e Mercoledì si prevedono massime sopra i +35°C, accompagnate da venti leggeri. Anche Giovedì sarà simile, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia prudenza per evitare colpi di calore e disidratazione.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,5°C, con una percezione di +28,4°C. Il vento soffierà a 5,7km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 8,8km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e nessuna nuvola all’orizzonte. Le temperature saliranno fino a +34,6°C, con una percezione di +33,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14km/h proveniente da Sud Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 28% e una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere nel cielo di Misterbianco, senza alcuna nuvola. Le temperature massime raggiungeranno i +34,9°C, con una percezione di +34,2°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare a 16,1km/h da Sud Est. Le precipitazioni resteranno assenti, con un’umidità al 28% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La serata si presenterà con un cielo sereno e una temperatura intorno ai +28,4°C, con una percezione di +28,4°C. Il vento soffierà a 5,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 10,1km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno ancora assenti, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte: La notte sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +28,3°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento soffierà a 5,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 9,8km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 44% e una pressione di 1012hPa.

Mattina: La mattinata proseguirà con condizioni di cielo sereno e nessuna nuvola in vista. Le temperature saliranno fino a +36,1°C, con una percezione di +35,6°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a soffiare a 12,2km/h da Sud Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 27% e una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere nel cielo di Misterbianco, senza alcuna nuvola. Le temperature massime raggiungeranno i +36°C, con una percezione di +35°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare a 14,5km/h da Est – Sud Est. Le precipitazioni resteranno assenti, con un’umidità al 28% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: La serata si presenterà con un cielo sereno e una temperatura intorno ai +29,2°C, con una percezione di +29°C. Il vento soffierà a 5,8km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 8,7km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno ancora assenti, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,6°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento soffierà a 6,3km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 9,9km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina: La mattinata inizierà con un cielo sereno e nessuna nuvola all’orizzonte. Le temperature saliranno fino a +36°C, con una percezione di +35°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14,5km/h proveniente da Est – Sud Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 25% e una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere nel cielo di Misterbianco, senza alcuna nuvola. Le temperature massime raggiungeranno i +35,9°C, con una percezione di +34,9°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare a 16,2km/h da Est – Sud Est. Le precipitazioni resteranno assenti, con un’umidità al 25% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: La serata si presenterà con un cielo sereno e una temperatura intorno ai +29,2°C, con una percezione di +29°C. Il vento soffierà a 5,8km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 8,7km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno ancora assenti, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,8°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento soffierà a 3,9km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 6,6km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattinata inizierà con un cielo sereno e nessuna nuvola all’orizzonte. Le temperature saliranno fino a +35,4°C, con una percezione di +34,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,5km/h proveniente da Sud Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 25% e una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere nel cielo di Misterbianco, senza alcuna nuvola. Le temperature massime raggiungeranno i +35,9°C, con una percezione di +34,9°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare a 16,2km/h da Est – Sud Est. Le precipitazioni resteranno assenti, con un’umidità al 25% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: La serata si presenterà con un cielo sereno e una temperatura intorno ai +29,2°C, con una percezione di +29°C. Il vento soffierà a 5,8km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 8,7km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno ancora assenti, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Misterbianco, si prevedono condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature elevate. Sia Martedì che Mercoledì saranno caratterizzati da temperature massime superiori ai +35°C, con venti leggeri e assenza di precipitazioni. Anche Giovedì si conferma con condizioni di cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.