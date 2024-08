Previsioni Meteo Modena: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Modena per Giovedì 8 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-29°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 4-5 km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 13-16%, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature saliranno fino a toccare i 32-35°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i 36°C. Il vento sarà debole, proveniente prevalentemente da Nord – Nord Est, con raffiche leggere.

Durante la sera, il cielo si coprirà leggermente, con una copertura nuvolosa che potrebbe arrivare al 41-56%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C, con una percezione di fresco. Il vento sarà ancora debole, proveniente da Est, con raffiche leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Modena indicano una giornata con temperature elevate, con un picco massimo nel primo pomeriggio. Il cielo sarà per lo più sereno, con leggere variazioni nella copertura nuvolosa durante la giornata. Il vento sarà debole e non sono previste precipitazioni significative.

Per i prossimi giorni a Modena, si prevede un mantenimento delle temperature elevate, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere un’adeguata idratazione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24° perc. +24.4° prob. 47 % 4.2 SO max 4.6 Libeccio 77 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23° perc. +23.4° Assenti 5.1 O max 7.2 Ponente 79 % 1012 hPa 6 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° Assenti 2.9 ONO max 4.3 Maestrale 71 % 1013 hPa 9 poche nuvole +31.2° perc. +32.6° Assenti 3.5 N max 3.7 Tramontana 48 % 1013 hPa 12 poche nuvole +35.3° perc. +36.4° prob. 8 % 8.1 NE max 8.1 Grecale 35 % 1012 hPa 15 cielo coperto +36.3° perc. +36.7° prob. 26 % 12.1 NNE max 11 Grecale 30 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +24.9° perc. +25.4° 0.26 mm 8.2 SE max 16.3 Scirocco 74 % 1012 hPa 21 nubi sparse +23.7° perc. +24° prob. 16 % 4.2 ESE max 7.1 Scirocco 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:28

