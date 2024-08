Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Modena si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali del giorno.

Mattina:

Durante la mattina il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature in aumento fino a superare i +30°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con intensità variabile, e l’umidità si manterrà intorno al 42%. Possibilità di brezze leggere e probabilità di precipitazioni intorno al 24%.

Sera:

In serata il cielo sarà ancora sereno, con temperature che si abbasseranno leggermente ma si manterranno piacevoli, intorno ai +23°C. Il vento proveniente da Est – Sud Est potrà intensificarsi leggermente, con raffiche fino a 26,3km/h. L’umidità aumenterà al 79% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Modena indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero mantenersi elevate. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22° perc. +22.3° Assenti 6.9 S max 6.8 Ostro 77 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +21.7° Assenti 5.6 SO max 5.7 Libeccio 75 % 1010 hPa 6 cielo sereno +23.1° perc. +23.3° Assenti 6.5 O max 9.8 Ponente 71 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.8° perc. +28.8° Assenti 7.3 NO max 7.7 Maestrale 56 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.6° perc. +32.4° prob. 6 % 4.4 NE max 3.3 Grecale 44 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +32.4° prob. 28 % 10.4 E max 9.1 Levante 42 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +24.8° perc. +25.3° 0.37 mm 16.3 E max 33.4 Levante 73 % 1012 hPa 21 cielo sereno +22.8° perc. +23.3° prob. 16 % 6.6 ESE max 13.4 Scirocco 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:07

