Previsioni Meteo Modica: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

Mercoledì 21 Agosto a Modica si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi intorno ai 29,8°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo sereno per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, durante la mattina il cielo sarà completamente sereno, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 29,8°C intorno alle ore 11. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 10,6km/h e i 13,4km/h.

Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 29°C. Il vento continuerà a provenire da Sud – Sud Ovest, con intensità tra i 15,5km/h e i 18,8km/h.

In serata, il meteo a Modica non presenterà variazioni significative: il cielo resterà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 23,5°C. Il vento sarà più debole rispetto alle ore centrali della giornata, con intensità tra i 4,6km/h e i 6km/h provenienti da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Modica indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento di queste condizioni stabili e soleggiate, con temperature che potrebbero subire lievi variazioni ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° Assenti 7.1 NO max 8 Maestrale 67 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 5.8 N max 6.4 Tramontana 72 % 1011 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.2° Assenti 0.9 SO max 3.9 Libeccio 55 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.4° perc. +29.1° Assenti 9.1 SSO max 7.8 Libeccio 41 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29.2° perc. +29.4° Assenti 18.4 SO max 15.3 Libeccio 45 % 1011 hPa 16 cielo sereno +27° perc. +27.8° Assenti 16.3 OSO max 16.2 Libeccio 56 % 1011 hPa 19 cielo sereno +23.9° perc. +24.4° Assenti 5.6 SO max 8.7 Libeccio 77 % 1012 hPa 22 cielo sereno +23.6° perc. +24° Assenti 1.9 ESE max 5.1 Scirocco 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:41

