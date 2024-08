Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Modugno mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1-2%, mentre nel pomeriggio e verso sera sono previste nubi sparse con una copertura che varierà tra il 22% e il 27%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera fino a 28-29°C.

Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà intorno al 37%, con temperature che si manterranno intorno ai 28°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 1,5 e i 5,3 km/h.

Le previsioni del tempo indicano un’umidità che si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1010-1012hPa.

Guardando oltre Lunedì, le previsioni per i prossimi giorni a Modugno suggeriscono un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si attesteranno intorno ai valori medi per il periodo estivo. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +28.6° perc. +29.2° Assenti 19 ONO max 36.8 Maestrale 51 % 1010 hPa 4 nubi sparse +27.9° perc. +28.6° Assenti 18.9 ONO max 32.5 Maestrale 53 % 1010 hPa 7 cielo sereno +30° perc. +29.9° Assenti 16.7 NO max 25.7 Maestrale 42 % 1011 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +31.9° Assenti 13.8 N max 13.9 Tramontana 37 % 1011 hPa 13 cielo sereno +32.6° perc. +33.6° Assenti 14.6 NNE max 14.4 Grecale 42 % 1010 hPa 16 cielo sereno +31.6° perc. +32.5° Assenti 13.3 NNE max 13.1 Grecale 45 % 1009 hPa 19 nubi sparse +29.4° perc. +30.6° prob. 15 % 15 N max 20.7 Tramontana 53 % 1011 hPa 22 nubi sparse +28.9° perc. +29.8° prob. 17 % 1.3 SE max 5 Scirocco 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.