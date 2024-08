Previsioni Meteo Mola di Bari: il bollettino per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Mola di Bari

Il fine settimana a Mola di Bari si caratterizzerà per condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Temperature in aumento, con cieli sereni e solo qualche nuvola sporadica. Brezze vivaci da Nord – Nord Ovest garantiranno un clima piacevole. L’umidità si manterrà su valori accettabili, ideali per attività all’aperto. Pressione atmosferica costante a 1014-1016hPa. Un weekend perfetto per godersi il mare e il tempo libero all’aria aperta.

Venerdì 9 Agosto

Nella notte a Mola di Bari, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità fino a 20,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,5°C percepita come +29,2°C con una brezza vivace da Nord Ovest. L’umidità sarà del 65%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Mola di Bari. Alle 13:00 la temperatura raggiungerà i +30,4°C con una brezza vivace e un’umidità del 57%. La pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative. Alle 20:00 sono previste nubi sparse con una copertura del 43% e una temperatura di +27,8°C. L’umidità salirà al 67% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 33%. Alle 00:00 la temperatura sarà di +27,7°C percepita come +29,6°C con una brezza tesa da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 66%.

Nella mattinata di Sabato, il meteo sarà stabile con poche nuvole e temperature in aumento. Alle 07:00 si registrerà una temperatura di +28,9°C percepita come +30,5°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 58%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature elevate. Alle 14:00 la temperatura raggiungerà i +30,8°C con una brezza vivace e un’umidità del 57%. La pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

In serata, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno. Alle 20:00 sono previste condizioni di serenità con una temperatura di +28,6°C e un’umidità del 66%.

Domenica 11 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,5°C e una brezza tesa da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 62% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nella mattinata di Domenica, il meteo sarà stabile con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00 si registrerà una temperatura di +30°C percepita come +32,5°C con una brezza vivace da Nord. L’umidità sarà del 58%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 14:00 la temperatura raggiungerà i +31,7°C con una brezza vivace e un’umidità del 49%. La pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno. Alle 20:00 sono previste temperature intorno ai +28,9°C e un’umidità del 59%.

In conclusione, il fine settimana a Mola di Bari si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni ideali per godersi le giornate all’aperto e trascorrere del tempo al mare o in compagnia.

