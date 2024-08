Previsioni Meteo Mondragone: tutti i dettagli per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Mondragone promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 24-25°C e una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 4-5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 77-78% e la pressione atmosferica a 1010-1011hPa.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo limpido e temperature in rapida ascesa. Le minime notturne saranno ormai un ricordo, con valori che raggiungeranno i 30°C già nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità crescente fino a 10-12km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50-53%.

Nel corso del pomeriggio, il termometro continuerà a salire, con punte di 31-32°C. Il vento proveniente da Sud Ovest sarà più sostenuto, con raffiche fino a 18-20km/h. L’umidità si manterrà intorno al 51-55% e la pressione atmosferica intorno ai 1008-1009hPa.

La sera sarà caratterizzata da un calo delle temperature, ma comunque piacevoli, attorno ai 25-27°C. Il vento sarà ancora presente, seppur più leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità intorno ai 5-8km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70-77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 2 Agosto a Mondragone indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno su valori simili e cielo sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Mondragone

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.7° perc. +25.2° Assenti 1.7 NNE max 4.6 Grecale 78 % 1011 hPa 3 cielo sereno +23.7° perc. +24.2° Assenti 4.6 NE max 4.7 Grecale 77 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.7 ENE max 3.3 Grecale 64 % 1011 hPa 9 cielo sereno +30.3° perc. +31.6° Assenti 10.2 SSO max 10.2 Libeccio 50 % 1010 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +32.7° Assenti 15.7 SO max 16.4 Libeccio 49 % 1009 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +32.5° Assenti 14.7 SO max 17.8 Libeccio 55 % 1008 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +29.6° Assenti 6.4 SSO max 7.2 Libeccio 70 % 1008 hPa 21 cielo sereno +25.4° perc. +26.1° Assenti 3.7 O max 5.4 Ponente 81 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:16

