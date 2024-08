Previsioni Meteo Monreale: il bollettino per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Monreale prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +23°C e i +29°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, con punte di +29,4°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la mattina, il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile tra i 6,3km/h e i 11km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai +28°C. Il vento continuerà a provenire da Nord Est, con una velocità compresa tra i 10,7km/h e i 12,8km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 51%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1014hPa.

In serata, le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i +23,5°C verso le 23:00. Il vento proveniente da Est soffierà con intensità compresa tra i 8,6km/h e gli 11,2km/h. L’umidità aumenterà fino al 75%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monreale per Venerdì 30 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si attesteranno su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e di adattarsi di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.3° perc. +23.5° Assenti 5.3 E max 5.9 Levante 67 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22.9° perc. +23° Assenti 3.3 E max 4.1 Levante 66 % 1016 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° Assenti 6.8 NE max 8.1 Grecale 61 % 1017 hPa 10 cielo sereno +27.9° perc. +28.5° Assenti 10.9 NE max 10.5 Grecale 52 % 1016 hPa 13 cielo sereno +29° perc. +29.4° Assenti 12.5 NE max 10.7 Grecale 48 % 1015 hPa 16 cielo sereno +27.4° perc. +28.1° Assenti 10.5 NE max 10.2 Grecale 54 % 1015 hPa 19 cielo sereno +24.7° perc. +25° Assenti 6.5 ENE max 8.7 Grecale 70 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° Assenti 9 E max 11.2 Levante 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.