Previsioni Meteo Monsummano Terme: il bollettino per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Nella località termale di Monsummano Terme, il fine settimana si preannuncia vario dal punto di vista meteorologico. Venerdì sarà caratterizzato da una giornata calda e soleggiata, con temperature in aumento nel corso della giornata. Sabato le temperature aumenteranno ulteriormente, con venti leggeri e cielo parzialmente nuvoloso. Domenica, invece, si prospetta con piogge moderate e temperature più miti. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni previste per Domenica e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Monsummano Terme, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento soffierà a 6,3km/h proveniente da Nord, con raffiche di 5,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 79% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature saliranno fino a +30,7°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 4,7km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 51% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno simili con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature massime raggiungeranno i +36,1°C, con una percezione di +36,6°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 12,6km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 31% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si attesteranno sui +23°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 75% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte a Monsummano Terme, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà leggero a 2,8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 77% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature saliranno fino a +31,5°C, con una percezione di +31,6°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 5,3km/h proveniente da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 40% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno simili con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature massime raggiungeranno i +35°C, con una percezione di +34,1°C. Il vento sarà più sostenuto, con una velocità di 18,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 27% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature si attesteranno sui +21°C, con una percezione di +21,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,1km/h proveniente da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 90% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte a Monsummano Terme, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento soffierà leggero a 1,3km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 89% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,7°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,3km/h proveniente da Nord Ovest. Sono previste precipitazioni di 0.12mm, e l’umidità sarà dell’81% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +27,1°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 12,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Sono previste precipitazioni di 0.64mm, e l’umidità sarà del 61% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sera

In serata, la pioggia continuerà a cadere con pioggia moderata e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno sui +22,4°C, con una percezione di +23°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Sono previste ulteriori precipitazioni di 1.2mm, e l’umidità sarà dell’85% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Monsummano Terme sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Venerdì sarà una giornata calda e soleggiata, con temperature in aumento nel corso della giornata. Sabato vedremo un ulteriore aumento delle temperature, con venti leggeri e cielo parzialmente nuvoloso. Domenica, invece, sarà caratterizzata da piogge moderate e temperature più miti. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni previste per Domenica e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.