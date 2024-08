Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Montecatini Terme prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata, con un leggero aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio e possibili piogge leggere in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento. La temperatura massima prevista per la giornata sarà di 35°C intorno alle ore 13:00. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali.

Nel pomeriggio, il cielo resterà prevalentemente sereno, ma si potrebbero verificare delle nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 34-35°C. La probabilità di precipitazioni è bassa, ma potrebbero verificarsi brevi pioviggini.

In serata, la nuvolosità aumenterà leggermente e sono attese piogge leggere. Le temperature caleranno gradualmente, ma rimarranno comunque miti, intorno ai 23-25°C.

In conclusione, Venerdì 2 Agosto a Montecatini Terme si prevede una giornata calda e soleggiata, con possibili piogge leggere nel corso della serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° Assenti 4.1 N max 4.1 Tramontana 63 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.6° perc. +21.7° Assenti 3.9 N max 4.3 Tramontana 71 % 1010 hPa 7 cielo sereno +27.6° perc. +28.9° Assenti 2.1 S max 4.4 Ostro 61 % 1010 hPa 10 cielo sereno +33.1° perc. +34.7° Assenti 7.1 SO max 8.3 Libeccio 43 % 1009 hPa 13 cielo sereno +35° perc. +36.1° prob. 4 % 14.8 OSO max 14.1 Libeccio 36 % 1007 hPa 16 cielo sereno +32.6° perc. +33.8° prob. 22 % 14.2 OSO max 14.9 Libeccio 43 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +24.8° perc. +25.4° 0.14 mm 5.7 ONO max 7.5 Maestrale 78 % 1007 hPa 22 cielo sereno +23° perc. +23.7° prob. 47 % 1.7 ONO max 3.6 Maestrale 89 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.