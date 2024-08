Previsioni Meteo Montecatini Terme: tutti i dettagli per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Montecatini Terme prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa durante la mattina e tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con la comparsa di nubi sparse.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +23°C. La velocità del vento sarà di circa 4-5 km/h proveniente prevalentemente da direzione Nord.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +36°C durante le ore centrali del giorno. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 4-5 km/h proveniente da direzione Sud Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +37°C, mentre la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa. Il vento soffierà con intensità leggera-moderata, con raffiche fino a 12 km/h provenienti da direzione Ovest – Nord Ovest.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +26°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 70%. Il vento sarà ancora leggero, con una velocità intorno ai 6-7 km/h proveniente da direzione Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Montecatini Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili, con un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi intorno ai +37°C. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.6° perc. +24.2° Assenti 4.8 N max 4.2 Tramontana 83 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.1° perc. +23.6° Assenti 4.3 NNE max 4.2 Grecale 84 % 1015 hPa 7 cielo sereno +29.1° perc. +30.9° Assenti 3.2 E max 4.2 Levante 58 % 1016 hPa 10 cielo sereno +34.9° perc. +36.4° Assenti 4.5 SE max 5.9 Scirocco 38 % 1015 hPa 13 nubi sparse +36° perc. +37.3° prob. 8 % 2.1 SSE max 4.7 Scirocco 34 % 1014 hPa 16 nubi sparse +33.3° perc. +35.5° prob. 4 % 10.5 ONO max 12 Maestrale 45 % 1014 hPa 19 cielo coperto +27.3° perc. +29° Assenti 5.7 NO max 9.8 Maestrale 66 % 1015 hPa 22 nubi sparse +25.7° perc. +26.2° Assenti 3.7 N max 5.4 Tramontana 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:26

