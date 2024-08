Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Montevarchi per Domenica 11 Agosto indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina si prevede un cielo con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 10-13%. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +27,7°C alle 06:00 e +36,6°C alle 09:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, con valori intorno ai +27,9°C e +36,4°C rispettivamente. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Nord Est con intensità variabile tra i 4,2km/h e i 4,8km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, passando da nubi sparse a cielo coperto con una percentuale del 59-100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +39,6°C intorno alle 12:00. Nonostante il cielo coperto, la percezione della temperatura sarà comunque elevata, con valori intorno ai +39,4°C. Il vento tenderà a provenire da diverse direzioni, con intensità comprese tra i 1,8km/h e i 5,8km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 82-95%. Le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai +25,2°C alle 23:00. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con valori intorno ai +25,3°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord – Nord Est con una velocità intorno ai 4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Montevarchi mostrano una giornata con temperature elevate e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montevarchi per pianificare al meglio le vostre attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +24° perc. +24.1° Assenti 4.6 NE max 4.4 Grecale 60 % 1019 hPa 4 poche nuvole +23.4° perc. +23.3° Assenti 4.3 NE max 4.1 Grecale 60 % 1018 hPa 7 poche nuvole +31.1° perc. +30.8° Assenti 3.8 E max 4.8 Levante 38 % 1018 hPa 10 nubi sparse +38.3° perc. +38.1° Assenti 2.3 ESE max 4.3 Scirocco 24 % 1017 hPa 13 cielo coperto +39.6° perc. +39.1° Assenti 1.8 NO max 4 Maestrale 21 % 1015 hPa 16 cielo coperto +38° perc. +37.6° Assenti 8.6 O max 8.1 Ponente 24 % 1014 hPa 19 cielo coperto +28.2° perc. +28.7° Assenti 4.9 NNO max 5.6 Maestrale 50 % 1015 hPa 22 cielo coperto +25.8° perc. +26° Assenti 4.4 N max 4.6 Tramontana 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:19

