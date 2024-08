Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Montevarchi per Lunedì 26 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con nubi sparse e temperature elevate. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i 35°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque molto calda, attestandosi intorno ai 34°C.

Durante la sera, la copertura nuvolosa diminuirà, passando da nubi sparse a cielo sereno con una percentuale di nuvole intorno al 10%. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 23°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una leggera brezza che soffierà principalmente da nord durante la giornata, con intensità variabile tra i 2,5km/h e i 8,1km/h. Le raffiche di vento saranno per lo più assenti, garantendo una giornata senza particolari disagi legati al vento.

Le precipitazioni sono previste assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 60% durante la notte e diminuirà fino al 25% nel primo pomeriggio.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Montevarchi sarà caratterizzato da un clima caldo e afoso, con cielo coperto durante la mattina e il pomeriggio, e schiarite durante la sera. Le temperature rimarranno elevate per gran parte della giornata, con una leggera diminuzione verso sera. L’assenza di precipitazioni e le condizioni di vento stabili renderanno la giornata ideale per chiunque voglia godersi il clima estivo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21° perc. +20.8° Assenti 4.1 N max 4.2 Tramontana 62 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° Assenti 4 NE max 3.6 Grecale 61 % 1013 hPa 7 cielo coperto +26.9° perc. +27° Assenti 2.5 N max 3.3 Tramontana 44 % 1014 hPa 10 cielo coperto +33.6° perc. +32.7° Assenti 1.2 NNO max 2.1 Maestrale 29 % 1013 hPa 13 cielo coperto +36° perc. +34.9° Assenti 4.4 SO max 5.4 Libeccio 24 % 1011 hPa 16 nubi sparse +35° perc. +33.8° Assenti 6.9 NO max 6.4 Maestrale 25 % 1010 hPa 19 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° prob. 10 % 6.6 N max 7.5 Tramontana 60 % 1012 hPa 22 cielo sereno +23° perc. +23.2° prob. 19 % 5.7 NNE max 5.5 Grecale 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:54

