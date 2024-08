Previsioni Meteo Montevarchi: tutti i dettagli per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Fine settimana a Montevarchi: caldo e variabile. Venerdì si prospetta molto caldo, con temperature in netto aumento. Il pomeriggio sarà torrido, con punte di +37,5°C. Sabato porta piogge intense e temperature più miti. Domenica, nubi sparse e caldo afoso. Si consiglia prudenza e preparativi adeguati per affrontare le condizioni meteorologiche del weekend.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Montevarchi, cielo sereno caratterizzerà le prime ore, con una temperatura di +22,1°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est con velocità di 2,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si preannuncia molto calda con cielo sereno e temperature in netto aumento. Alle 07:00 ci sarà una temperatura di +27,8°C percepita come +28,2°C a causa di una leggera brezza da Sud – Sud Est. La velocità del vento sarà di 4,8km/h con un’umidità del 49%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il caldo aumenterà ulteriormente, con temperature che raggiungeranno i +37,5°C alle 14:00. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 25,6km/h, creando una brezza vivace. L’umidità sarà del 24% e la pressione atmosferica si attesterà a 1006hPa.

Sera

La serata sarà piacevole con temperature che scenderanno gradualmente. Alle 21:00 si registrerà una temperatura di +23°C con una leggera brezza da Ovest. L’umidità salirà al 74% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

La notte tra Venerdì e Sabato vedrà un cielo sereno con una leggera diminuzione delle temperature. Alle 00:00 si registrerà una temperatura di +21,6°C con una leggera brezza da Est – Nord Est. L’umidità sarà dell’84% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina

La mattina inizierà con una pioggia leggera alle 01:00, con una temperatura di +21,1°C e una leggera brezza da Est. La probabilità di pioggia sarà del 0.16mm con un’umidità all’86%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio la pioggia diventerà più intensa, con una forte pioggia alle 16:00 e una temperatura di +24,3°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 28,1km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’80% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai +20°C. Alle 20:00 si prevede una copertura nuvolosa del 100% e una probabilità di pioggia del 79%.

Domenica 4 Agosto

Notte

La notte tra Sabato e Domenica vedrà un cielo coperto con una temperatura di +19,9°C alle 00:00. Il vento soffierà da Est con una leggera brezza e un’umidità all’88%.

Mattina

La mattina inizierà con poche nuvole alle 01:00, con una temperatura di +19,6°C e una leggera brezza da Est – Nord Est. La copertura nuvolosa sarà del 23% con un’umidità all’88%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi saranno sparse con una temperatura che raggiungerà i +35,8°C alle 12:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una brezza leggera e un’umidità al 31%.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e una temperatura intorno ai +23,6°C alle 22:00. La copertura nuvolosa sarà del 52% con un’umidità all’68%.

In conclusione, il fine settimana a Montevarchi si preannuncia caldo e variabile, con piogge previste per Sabato e temperature elevate soprattutto durante il Sabato pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche del weekend.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.