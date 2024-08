Previsioni Meteo Montevarchi: tutti i dettagli per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montevarchi indicano una settimana variabile. Lunedì, cielo coperto con temperature in aumento fino a +35,8°C. Martedì, cielo coperto al mattino, piogge nel pomeriggio e serata instabile con temperature in calo. Mercoledì, cielo coperto con piogge moderate. Giovedì, cielo parzialmente coperto con temperature stabili. Consigliabile monitorare le previsioni per adattarsi ai repentini cambiamenti del tempo.

Lunedì 26 Agosto

Nella notte a Montevarchi, si prevede un cielo coperto al 100% con una temperatura di +21°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità di 4,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature in aumento fino a raggiungere i +31,4°C alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 1,8km/h. L’umidità diminuirà al 34% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +35,8°C alle 13:00. Il vento sarà proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 4,9km/h. L’umidità si attesterà al 24% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno simili con un cielo coperto al 100% e temperature intorno ai +23,6°C alle 21:00. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Est con una velocità di 5,7km/h. L’umidità aumenterà al 70% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Martedì 27 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 7% con temperature intorno ai +21,9°C alle 01:00. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 6,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 18% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto al 100% con temperature in aumento fino a raggiungere i +32,2°C alle ore 09:00. Il vento sarà proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 10,4km/h. L’umidità si attesterà al 36% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio, sono previste precipitazioni con un cielo coperto al 88% e temperature intorno ai +35,3°C alle 13:00. Il vento sarà proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 12,2km/h. La probabilità di pioggia sarà del 40% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno con piogge più intense e un cielo coperto al 100%. Le temperature si abbasseranno fino ai +19,3°C alle 19:00. Il vento sarà da Nord Est con una velocità di 9,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 90% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 92% con temperature intorno ai +19,2°C alle 00:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 2,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 15% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto al 92% con temperature che raggiungeranno i +29,5°C alle 09:00. Il vento sarà proveniente da Est con raffiche fino a 4,7km/h. L’umidità si attesterà al 50% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Nel pomeriggio, sono previste precipitazioni con un cielo coperto al 89% e temperature intorno ai +33,9°C alle 13:00. Il vento sarà proveniente da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 10,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 35% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno instabili con un cielo coperto al 100% e piogge moderate. Le temperature si abbasseranno fino ai +19,6°C alle 19:00. Il vento sarà da Nord Est con una velocità di 11,2km/h. La probabilità di pioggia sarà del 84% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Giovedì 29 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto al 77% con temperature intorno ai +20,3°C alle 00:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 4,3km/h. L’umidità si attesterà al 74% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Al mattino, il cielo sarà parzialmente coperto al 20% con temperature in aumento fino a raggiungere i +30,2°C alle ore 09:00. Il vento sarà proveniente da Est – Sud Est con una velocità di 3,5km/h. L’umidità si manterrà al 44% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto al 49% con temperature intorno ai +32,1°C alle 10:00. Il vento sarà da Sud Ovest con una velocità di 3,9km/h. L’umidità si attesterà al 39% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con un cielo parzialmente coperto al 20% e temperature intorno ai +27,6°C alle 08:00. Il vento sarà da Nord Est con una velocità di 2,5km/h. L’umidità si manterrà al 51% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Montevarchi saranno caratterizzati da un mix di condizioni meteorologiche, con cieli variabili e possibili precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti repentini del tempo.

