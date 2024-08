Previsioni Meteo Montichiari: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Montichiari per Lunedì 26 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, cielo parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che diminuirà nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +31,2°C intorno alle ore 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una probabilità di nuvole molto bassa. Le temperature massime saranno di +33°C intorno alle ore 14:00, mentre nel tardo pomeriggio si attesteranno sui +32,7°C.

Durante la sera, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i +22°C intorno alle ore 23:00. È prevista la possibilità di piogge leggere, con una probabilità che aumenterà nel corso della serata.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Montichiari si prevede una giornata con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le precipitazioni potrebbero interessare la zona nel tardo pomeriggio e in serata. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sgombri da nuvole e temperature che si manterranno stabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.1° perc. +24.3° prob. 39 % 12.4 NNE max 18.3 Grecale 65 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +21.8° perc. +22.1° 0.45 mm 10.7 NNE max 13.1 Grecale 77 % 1014 hPa 6 cielo coperto +22.7° perc. +23° prob. 56 % 9.5 NNE max 13.6 Grecale 75 % 1015 hPa 9 nubi sparse +29.1° perc. +29.4° prob. 27 % 9.1 ENE max 13.3 Grecale 47 % 1014 hPa 12 nubi sparse +31.7° perc. +31.7° prob. 23 % 9.7 ESE max 11.3 Scirocco 39 % 1012 hPa 15 cielo sereno +32.7° perc. +32.4° prob. 24 % 10.8 E max 9.8 Levante 35 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +28.1° prob. 29 % 9.6 ENE max 13.4 Grecale 53 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° prob. 61 % 11.2 NE max 16.1 Grecale 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 20:02

