Previsioni Meteo Montichiari: il bollettino per domani martedì 20 agosto

Le previsioni meteo a Montichiari per Martedì 20 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a un cielo sereno in serata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà intorno al 78% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno ulteriormente, con una temperatura massima che raggiungerà i +28°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 4,9km/h, con un’umidità intorno al 50% e una pressione atmosferica stabile a 1010hPa.

In serata, il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +22°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Est, con un’umidità che si attesterà intorno al 76% e una pressione atmosferica intorno a 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Montichiari indicano una giornata inizialmente nuvolosa, ma con tendenza al miglioramento nel corso della giornata, culminando con un cielo sereno in serata. Le temperature si manterranno piacevoli, con un leggero vento che favorirà una sensazione di fresco. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e consultare aggiornamenti meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.3° perc. +19.5° Assenti 4.5 OSO max 5.7 Libeccio 86 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° Assenti 6.8 ONO max 8.7 Maestrale 87 % 1011 hPa 6 nubi sparse +20.3° perc. +20.5° Assenti 7.1 NO max 11.3 Maestrale 78 % 1011 hPa 9 nubi sparse +25.4° perc. +25.5° Assenti 4.7 SO max 4.8 Libeccio 61 % 1012 hPa 12 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 6 % 3.3 NE max 4.7 Grecale 59 % 1011 hPa 15 nubi sparse +28.8° perc. +29.4° prob. 14 % 2.2 OSO max 4.9 Libeccio 50 % 1010 hPa 18 nubi sparse +24.9° perc. +25.2° prob. 18 % 1.6 E max 2.6 Levante 67 % 1010 hPa 21 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° prob. 11 % 2.1 NNE max 3.9 Grecale 76 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:12

