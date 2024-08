Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Mugnano di Napoli indicano cieli sereni e temperature in aumento. Solo Giovedì 15 Agosto è prevista una leggera copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra +26,8°C e +31,6°C, con umidità che varierà dal 46% al 63%. Le brezze saranno prevalentemente da Ovest, Sud – Sud Ovest e Nord Ovest, con pressione atmosferica attorno ai 1010-1013hPa.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Mugnano di Napoli, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 63% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 ci sarà una temperatura di +31,4°C percepita come +32,6°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 46% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 15:00 si registrerà una temperatura di +31,6°C percepita come +33,4°C con una brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 49% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo. Alle 21:00 si attenderà una temperatura di +28,1°C percepita come +29,8°C con una brezza leggera da Ovest. L’umidità salirà al 62% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte a Mugnano di Napoli, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,5°C e una brezza leggera proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 58% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 09:00 ci sarà una temperatura di +31,1°C percepita come +32,7°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 50% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 15:00 si registrerà una temperatura di +31,4°C percepita come +32,6°C con una brezza proveniente da Ovest. L’umidità salirà al 47% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo. Alle 21:00 si attenderà una temperatura di +27,9°C percepita come +29,1°C con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità salirà al 59% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte a Mugnano di Napoli, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,5°C e una brezza leggera proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 58% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 09:00 ci sarà una temperatura di +31,1°C percepita come +32,2°C con una brezza leggera proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 47% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 15:00 si registrerà una temperatura di +31,3°C percepita come +32,7°C con una brezza proveniente da Ovest. L’umidità salirà al 48% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo. Alle 21:00 si attenderà una temperatura di +27,9°C percepita come +29°C con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità salirà al 57% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte a Mugnano di Napoli, si prevedono poche nuvole con una temperatura di +27,2°C e una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 60% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con temperature stabili. Alle 09:00 ci sarà una temperatura di +26,8°C percepita come +28°C con una brezza leggera proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 61% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Alle 15:00 si registrerà una temperatura di +31,3°C percepita come +32,7°C con una brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: In serata si prevedono poche nuvole con una temperatura di +27,5°C percepita come +28,6°C e una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 58% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Mugnano di Napoli saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature in aumento, con una leggera presenza di nuvole solo nella giornata di Giovedì 15 Agosto.

