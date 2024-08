Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Lunedì 19 Agosto a Napoli

Le condizioni meteo a Napoli per Lunedì 19 Agosto saranno caratterizzate da una variazione significativa nel corso della giornata. Al mattino, si prevede cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera sono attese nubi sparse con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Meteo Mattina e Pomeriggio

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i +26,6°C e i +28,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere provenienti da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’umidità che si attesterà intorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo, mantenendo la temperatura intorno ai +28,4°C. Il vento soffierà sempre da Sud Ovest con una velocità leggermente inferiore rispetto al mattino. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà intorno al 50%.

Meteo Sera e Notte

Nella serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una temperatura che si attesterà intorno ai +26,2°C. Il vento sarà più leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà minima, con un’umidità che si manterrà stabile intorno al 55-60%.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno simili a quelle della serata, con nubi sparse e una temperatura intorno ai +25,7°C. Il vento sarà ancora più leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà intorno al 58%.

Considerazioni Finali

In base alle previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Napoli, si prevede una giornata con temperature gradevoli e una bassa probabilità di precipitazioni. Le condizioni atmosferiche saranno generalmente stabili, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.1 mm 11.8 O max 13.8 Ponente 66 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.12 mm 9.4 O max 11.7 Ponente 69 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +25.5° perc. +25.9° 0.67 mm 11 OSO max 13.8 Libeccio 67 % 1008 hPa 9 cielo sereno +27.3° perc. +28.2° prob. 53 % 10.7 OSO max 11.9 Libeccio 57 % 1009 hPa 12 cielo sereno +28.4° perc. +28.7° prob. 43 % 14.6 SO max 12.4 Libeccio 48 % 1009 hPa 15 nubi sparse +27.9° perc. +28.4° prob. 7 % 12.5 OSO max 12.6 Libeccio 50 % 1008 hPa 18 nubi sparse +26.9° perc. +27.6° prob. 11 % 9 OSO max 8.1 Libeccio 54 % 1009 hPa 21 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 3 % 6.6 ONO max 6 Maestrale 57 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.