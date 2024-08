Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Niscemi per Domenica 11 Agosto indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +32°C nel corso della mattinata. La velocità del vento sarà lieve, con brezze che soffieranno principalmente da Ovest – Sud Ovest.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapido aumento, con valori che potrebbero superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che favoriranno una sensazione di caldo piacevole.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con solo qualche nuvola sparsa, e le temperature massime potrebbero toccare i +32°C. Il vento sarà ancora leggero, con brezze che contribuiranno a mitigare il caldo estivo.

Nel corso della sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che potrebbero comparire in cielo. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, mantenendo una piacevole tiepida serata estiva. La velocità del vento sarà sempre leggera, con brezze che soffieranno da Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Niscemi indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni favorevoli offerte dal meteo a Niscemi.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Niscemi

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.3 NNE max 3.7 Grecale 59 % 1017 hPa 4 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 3 NNO max 3.6 Maestrale 58 % 1017 hPa 7 cielo sereno +29.6° perc. +29.9° Assenti 2.7 O max 2.8 Ponente 46 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32° perc. +32.7° Assenti 14.3 OSO max 11.1 Libeccio 42 % 1016 hPa 13 poche nuvole +31.7° perc. +32.4° Assenti 20.8 SO max 19.4 Libeccio 43 % 1015 hPa 16 poche nuvole +30° perc. +30.4° Assenti 16.6 SO max 18.7 Libeccio 46 % 1015 hPa 19 nubi sparse +27.4° perc. +28.3° Assenti 7.2 SO max 10.1 Libeccio 57 % 1015 hPa 22 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 1.5 O max 3.2 Ponente 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:55

