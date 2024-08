Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Niscemi per Martedì 6 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. La temperatura massima raggiungerà i 31,4°C nel corso della mattinata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio fino a 28,7°C. La minima si attesterà intorno ai 24,1°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 1%. Le temperature percepite oscilleranno tra i +26,4°C e i +32,3°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità compresa tra i 6,2km/h e i 15,9km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 31% con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori tra i +28,7°C e i +31,5°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud Ovest, con una velocità tra i 13,7km/h e i 17,6km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 23%. Le temperature si attesteranno tra i +24,5°C e i +27,9°C, mentre la velocità del vento diminuirà, mantenendosi intorno ai 10,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Niscemi indicano una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che oscilleranno attorno ai valori registrati nella giornata odierna. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo a Niscemi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.3° perc. +24.6° prob. 1 % 1 N max 1.7 Tramontana 71 % 1010 hPa 4 nubi sparse +23.8° perc. +24.1° Assenti 2.4 NNE max 2.6 Grecale 71 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.9° perc. +28.6° prob. 1 % 2.5 SSO max 3.7 Libeccio 53 % 1011 hPa 10 cielo sereno +31.1° perc. +31.9° prob. 8 % 12.6 SO max 11.8 Libeccio 45 % 1011 hPa 13 nubi sparse +30.5° perc. +31.5° prob. 13 % 17.6 SO max 13.6 Libeccio 48 % 1010 hPa 16 poche nuvole +28.7° perc. +29.4° prob. 21 % 13.7 SO max 11.3 Libeccio 51 % 1010 hPa 19 poche nuvole +25.6° perc. +25.9° prob. 10 % 5.1 SSO max 6.1 Libeccio 65 % 1012 hPa 22 poche nuvole +24.6° perc. +25° Assenti 0.5 NNO max 1.3 Maestrale 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:01

