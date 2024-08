Previsioni Meteo Niscemi: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Venerdì 16 Agosto a Niscemi si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 33,8°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque piuttosto calda, attestandosi intorno ai 33,6°C.

Durante la mattina, le condizioni meteo saranno stabili, con temperature in aumento fino a superare i 32°C. Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà il suo picco massimo, con valori intorno ai 33-34°C. Nel tardo pomeriggio e sera, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 28-29°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà principalmente da direzione Sud-Sud Ovest con intensità variabile, che aumenterà leggermente nel corso della giornata. Le raffiche di vento saranno per lo più assenti, con una velocità media che si attesterà intorno ai 15-20 km/h.

Non sono previste precipitazioni, con un’umidità che si manterrà intorno al 35-40% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1013-1015 hPa.

In conclusione, Venerdì 16 Agosto a Niscemi si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo estive, con cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Le previsioni del tempo indicano una situazione stabile e senza precipitazioni, ideale per godersi una giornata all’aperto. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sul meteo nei prossimi giorni a Niscemi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.4 N max 4.1 Tramontana 49 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.8° perc. +25.6° Assenti 5.8 NE max 6.3 Grecale 45 % 1014 hPa 7 cielo sereno +30.2° perc. +29.5° Assenti 3.2 SSO max 5 Libeccio 36 % 1015 hPa 10 cielo sereno +33.1° perc. +33° Assenti 13.7 SO max 10.2 Libeccio 35 % 1015 hPa 13 cielo sereno +33.7° perc. +33.6° Assenti 18.1 SO max 15.8 Libeccio 34 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31.4° perc. +31.6° Assenti 17.5 OSO max 21 Libeccio 41 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.5° perc. +28.6° Assenti 3.7 S max 6.6 Ostro 59 % 1014 hPa 22 cielo sereno +27.4° perc. +28° Assenti 6.4 NE max 7.1 Grecale 52 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.