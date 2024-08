Previsioni Meteo Niscemi: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Niscemi, si prevedono variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Dopo un inizio con cielo sereno e temperature gradevoli, il Sabato vedrà un aumento della copertura nuvolosa e possibili piogge leggere. Domenica, al contrario, il sereno farà ritorno con un aumento delle temperature. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

Venerdì 23 Agosto

Notte: Durante la notte a Niscemi avremo un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una leggera brezza di 4,5km/h proveniente dal Nord Est. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a 30°C, con una brezza leggera di 7km/h proveniente da Sud. L’umidità diminuirà al 45% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà, arrivando al 100% di copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno a 28,1°C con raffiche di vento di 14,4km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 10% e l’umidità salirà al 54%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% e temperature intorno ai 24,9°C. La brezza di vento sarà leggera, con una velocità di 0,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte: Durante la notte avremo un cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’86%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24°C, con una leggera brezza di 2,3km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature saliranno fino a 29,8°C, con una brezza leggera di 7,2km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature raggiungeranno i 30,6°C con una brezza di 10,2km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Sera: La sera sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature scenderanno a 27,6°C con raffiche di vento di 14,4km/h provenienti da Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 0.13mm e l’umidità salirà al 56%.

Domenica 25 Agosto

Notte: Durante la notte avremo nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,5°C, con una leggera brezza di 2,2km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature saliranno fino a 30,4°C, con una brezza leggera di 9,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature raggiungeranno i 31,4°C con una brezza di 20,6km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La sera sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature scenderanno leggermente a 30,9°C con raffiche di vento di 20,5km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

