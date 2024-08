Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Nocera Inferiore indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di +35,7°C, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a +35,5°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere e provenienti prevalentemente da direzione Sud Ovest.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso del pomeriggio le nubi saranno più sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +35°C. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 30-40%, garantendo una giornata piacevole dal punto di vista meteorologico.

Nel corso della sera, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +29,1°C intorno alle 23:00. Il vento sarà leggero e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015hPa.

In base alle condizioni attese per Giovedì 15 Agosto, possiamo prevedere una situazione meteo favorevole anche per i prossimi giorni a Nocera Inferiore. Le temperature rimarranno elevate e il cielo generalmente sereno, con poche variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. Si consiglia di prestare attenzione alla protezione solare e di mantenere adeguata idratazione, considerando le temperature elevate previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.8° perc. +28.3° Assenti 4 N max 4.1 Tramontana 51 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.7° perc. +27.3° Assenti 4.6 NNE max 4.5 Grecale 53 % 1013 hPa 6 cielo sereno +29.4° perc. +29.2° Assenti 3.2 NNO max 4.8 Maestrale 41 % 1014 hPa 9 nubi sparse +35.7° perc. +34.4° Assenti 9.2 SO max 7.5 Libeccio 24 % 1014 hPa 12 nubi sparse +35.7° perc. +35.5° Assenti 10.5 SO max 9.4 Libeccio 29 % 1014 hPa 15 poche nuvole +34.7° perc. +34.9° Assenti 8 SO max 8.4 Libeccio 33 % 1013 hPa 18 cielo sereno +31.3° perc. +32.2° Assenti 5.5 NO max 9.3 Maestrale 45 % 1014 hPa 21 cielo sereno +29.9° perc. +30.8° Assenti 2.4 NNO max 4.1 Maestrale 49 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.