Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Nocera Inferiore indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +32,2°C nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 58% e il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Al mattino, la copertura nuvolosa si ridurrà al 2%, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a +30,6°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge leggere con una probabilità che varierà tra il 19% e il 51%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +25,6°C.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, con probabilità di piogge leggere intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una brezza leggera che soffierà da diverse direzioni.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Nocera Inferiore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo che gradualmente si libererà dalle nuvole e un calo delle precipitazioni. Tuttavia, le temperature rimarranno elevate, con valori che si manterranno sopra i +30°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.3° perc. +24.6° prob. 57 % 7.3 N max 10.2 Tramontana 68 % 1016 hPa 3 cielo coperto +24.1° perc. +24.3° Assenti 5.5 NE max 5.4 Grecale 64 % 1016 hPa 6 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 1.3 N max 2.5 Tramontana 56 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.6° perc. +30.5° Assenti 5.2 OSO max 4.3 Libeccio 41 % 1016 hPa 12 cielo sereno +32.2° perc. +32° Assenti 10.1 SO max 10.6 Libeccio 37 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +28.4° perc. +29.3° 0.73 mm 8.3 NE max 14.3 Grecale 54 % 1015 hPa 18 nubi sparse +25.7° perc. +25.8° prob. 67 % 2.7 ESE max 3.9 Scirocco 59 % 1016 hPa 21 nubi sparse +25.1° perc. +25.3° prob. 27 % 4.9 N max 6.5 Tramontana 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.