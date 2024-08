Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Nocera Inferiore si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 29-32°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse, con una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare leggermente fino al 41%. Le temperature massime saranno di circa 33°C, con una brezza leggera che soffierà sempre dal Sud Ovest.

In serata, il cielo si manterrà sereno con poche nuvole sparse e una copertura nuvolosa intorno al 16-27%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 28-29°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni rimarranno stabili e soleggiate, senza precipitazioni significative in vista. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.3° perc. +29.2° Assenti 1.9 SO max 3.4 Libeccio 68 % 1016 hPa 3 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.3 NNO max 3.2 Maestrale 71 % 1016 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +29.9° Assenti 0.8 NE max 2.1 Grecale 64 % 1017 hPa 9 cielo sereno +32.4° perc. +34° Assenti 8.1 SO max 4.8 Libeccio 46 % 1017 hPa 12 cielo sereno +33° perc. +35° Assenti 12.3 SO max 10.5 Libeccio 45 % 1016 hPa 15 poche nuvole +32.5° perc. +34.1° Assenti 7.4 OSO max 9.9 Libeccio 45 % 1016 hPa 18 nubi sparse +29.9° perc. +31.3° prob. 4 % 1.8 ONO max 5.8 Maestrale 53 % 1016 hPa 21 poche nuvole +28.4° perc. +29.7° Assenti 2 ONO max 4.1 Maestrale 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:42

